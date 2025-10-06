Polícias e Governo reúnem com tabelas remuneratórias em cima da mesa

Marcado para esta segunda-feira o arranque das negociações do Ministério da Administração Interna (MAI) com os polícias.

O Governo recebe a ASPP, da PSP e a Associação Nacional de Oficiais da Guarda, da GNR.

Nesta ronda de negociações, que termina a 24 de novembro, estão em cima da mesa as tabelas remuneratórias, carreiras e revisão de suplementos.

Paulos Santos, da ASPP, diz que é preciso que o Governo assuma quando quer no terreno as medidas para melhorar a função da polícia, porque os agentes estão nervosos.

O representante sindical sublinha que, no terreno, as coisas nao estão bem, não só para os agentes, mas também para a segurança.

"Não vai ser possível dar resposta às necessidades. As esquadras estão desfalcadas e o efetivo está cansado. Estamos com muitas dificuldades pelos constrangimentos que temos", refere.

E Paulo Santos não rejeita a ideia de avançar para protestos, se o diálogo não funcionar, garantindo que a ASPP "não esqueceu a luta de rua".



E quais são as linhas vermelhas que podem levar os polícias a manifestarem-se? "As respostas que vão ser dadas pela ministra para aquilo que é a calendarização, os efeitos práticos do acordo e aquilo que vamos discutir", aponta.