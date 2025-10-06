Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 06 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Polícias e Governo reúnem com tabelas remuneratórias em cima da mesa

06 out, 2025 - 07:38 • Liliana Monteiro

A ASPP sublinha que, no terreno, as coisas nao estão bem, não só para os agentes, mas também para a segurança.

A+ / A-

Marcado para esta segunda-feira o arranque das negociações do Ministério da Administração Interna (MAI) com os polícias.

O Governo recebe a ASPP, da PSP e a Associação Nacional de Oficiais da Guarda, da GNR.

Nesta ronda de negociações, que termina a 24 de novembro, estão em cima da mesa as tabelas remuneratórias, carreiras e revisão de suplementos.

Paulos Santos, da ASPP, diz que é preciso que o Governo assuma quando quer no terreno as medidas para melhorar a função da polícia, porque os agentes estão nervosos.

O representante sindical sublinha que, no terreno, as coisas nao estão bem, não só para os agentes, mas também para a segurança.

"Não vai ser possível dar resposta às necessidades. As esquadras estão desfalcadas e o efetivo está cansado. Estamos com muitas dificuldades pelos constrangimentos que temos", refere.

E Paulo Santos não rejeita a ideia de avançar para protestos, se o diálogo não funcionar, garantindo que a ASPP "não esqueceu a luta de rua".

E quais são as linhas vermelhas que podem levar os polícias a manifestarem-se? "As respostas que vão ser dadas pela ministra para aquilo que é a calendarização, os efeitos práticos do acordo e aquilo que vamos discutir", aponta.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 06 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026