Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 06 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Quantidade de água desceu em setembro em todas as bacias hidrográficas

06 out, 2025 - 07:28 • Lusa

As bacias do Guadiana e Cávado eram as que apresentavam, no final do terceiro trismestre, maior volume de água

A+ / A-

A quantidade de água armazenada desceu em setembro em todas as bacias hidrográficas, no entanto a maioria apresenta armazenamentos superiores às médias, segundo os dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH).

No final de setembro, os armazenamentos, por bacia hidrográfica apresentaram-se superiores às médias de armazenamento de setembro (1990/91 a 2023/24), exceto para as bacias do Ave, Mondego, Mira e Ribeiras do Algarve.

Das 60 albufeiras monitorizadas, 10 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e cinco inferiores a 40% do volume total, segundo os dados do SNIRH.

As bacias do Guadiana e Cávado eram as que apresentavam maior volume de água com 82% e 75,5%, respetivamente, seguidas da do Douro (74%), Tejo (72,6%) Arade (72,7) Oeste (72,4%) e Lima (58,2%).

No final de setembro, a bacia do Barlavento era a que tinha menor quantidade de água com 45,3%, seguida da do Sado com 46,8%, Ave com 48,3%, Mira com 53,4% e Mondego com 57%.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o total de precipitação em setembro foi inferior ao normal, correspondendo a cerca de 60% do valor médio no período de referência de 1991-2020.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 06 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026