Quantidade de água desceu em setembro em todas as bacias hidrográficas

A quantidade de água armazenada desceu em setembro em todas as bacias hidrográficas, no entanto a maioria apresenta armazenamentos superiores às médias, segundo os dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH).

No final de setembro, os armazenamentos, por bacia hidrográfica apresentaram-se superiores às médias de armazenamento de setembro (1990/91 a 2023/24), exceto para as bacias do Ave, Mondego, Mira e Ribeiras do Algarve.

Das 60 albufeiras monitorizadas, 10 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e cinco inferiores a 40% do volume total, segundo os dados do SNIRH.

As bacias do Guadiana e Cávado eram as que apresentavam maior volume de água com 82% e 75,5%, respetivamente, seguidas da do Douro (74%), Tejo (72,6%) Arade (72,7) Oeste (72,4%) e Lima (58,2%).

No final de setembro, a bacia do Barlavento era a que tinha menor quantidade de água com 45,3%, seguida da do Sado com 46,8%, Ave com 48,3%, Mira com 53,4% e Mondego com 57%.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o total de precipitação em setembro foi inferior ao normal, correspondendo a cerca de 60% do valor médio no período de referência de 1991-2020.



