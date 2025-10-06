Temperaturas baixam durante a semana e calor volta na sexta-feira

O tempo manter-se-á estável ao longo da semana, com sol pouco nublado em todo o Portugal continental.

No entanto, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para uma ligeira quebra das temperaturas até quarta-feira, sem nunca ficar verdadeiramente frio.

A maioria dos distritos do país terá temperaturas mínimas entre os 14 e os 15 graus. A maior exceção é Bragança, onde, na quarta-feira, pode chegar a uma temperatura mínima a rondar os 10 graus.

As máximas por todo Portugal continental devem ficar acima dos 20 graus.

Com a chegada do fim de semana, a partir de sexta-feira, as mínimas e máximas vão aumentar, voltando a trazer um clima semelhante ao do verão. Haverá distritos que vão contar com máximas a rondar e até superar os 30 graus.

Já os Arquipélagos da Madeira e do Açores devem lidar com alguns aguaceiros, ao longo da semana, mas sempre com mínimas a rondar os 20 graus e máximas a rondar os 25 graus.