Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 06 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Temperaturas baixam durante a semana e calor volta na sexta-feira

06 out, 2025 - 07:10 • Lusa

Portugal continental deve contar com sol pouco nublado ao longo de toda a semana.

A+ / A-

O tempo manter-se-á estável ao longo da semana, com sol pouco nublado em todo o Portugal continental.

No entanto, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para uma ligeira quebra das temperaturas até quarta-feira, sem nunca ficar verdadeiramente frio.

A maioria dos distritos do país terá temperaturas mínimas entre os 14 e os 15 graus. A maior exceção é Bragança, onde, na quarta-feira, pode chegar a uma temperatura mínima a rondar os 10 graus.

As máximas por todo Portugal continental devem ficar acima dos 20 graus.

Com a chegada do fim de semana, a partir de sexta-feira, as mínimas e máximas vão aumentar, voltando a trazer um clima semelhante ao do verão. Haverá distritos que vão contar com máximas a rondar e até superar os 30 graus.

Já os Arquipélagos da Madeira e do Açores devem lidar com alguns aguaceiros, ao longo da semana, mas sempre com mínimas a rondar os 20 graus e máximas a rondar os 25 graus.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 06 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026