Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 06 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Reportagem

"Todos passámos fome e sede". O relato dos quatros ativistas à chegada a Portugal

06 out, 2025 - 01:23 • João Maldonado

Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves já estão em Portugal. Foram recebidos por milhares de apoiantes do aeroporto de Lisboa. Conta a experiência de "ver camaradas a ser espancados" e de "várias horas algemados". Dizem que viram a diferença entre ser europeus e palestinos num prisão israelita e apelam ao Governo português por sanções mais severas.

A+ / A-

São 22h40: a hora marcada para a aterragem dos quatro portugueses. À sua espera, na entrada do aeroporto Humberto Delgado, estão milhares. Levantam bandeiras da Palestina e cartazes – cartolinas onde escreveram: “Obrigado” e “Bem-vindos heróis”. Os gritos são de euforia e vêm acompanhados pela música de apoio em coro. Não baixam o tom.

Passam agora 10 minutos das 23h e um passageiro diz à Renascença: “vim com eles no avião”. É a certeza de que o momento por que todos esperam está mesmo aí à porta. Por esta altura a linha de jornalistas de todos os meios já está colocada em cima do corredor de saída dos voos. A confusão é tanta e a polícia tão pouca que quase parece possível, se alguém o desejar, dar uns passos e entrar na zona da recolha de bagagens.

Passados demasiado minutos há um necessário reforço policial. É que já não são apenas os jornalistas que estão tremendamente perto das portas. Dos milhares de apoiantes dos deportados por Israel há neste momento grupos a aproximarem-se também do mesmo local, saltando a barreira de proteção.

A confusão é abismal: falar com o colega do lado e ouvir a resposta é realmente difícil. Estamos quase em cima das 0h00 quando Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves chegam à parte pública do aeroporto. A euforia atinge níveis que ainda não se tinham visto. Mais de uma hora de músicas – “Viva a Palestina!” –, mas a satisfação pelas chegadas nunca reduziu.

Com os quatro ali mesmo à beira, os jornalistas tentam aproximar-se e, naturalmente, fazer perguntas. Mas a polícia, reforçada, não o permite e há muitos empurrões. A barafunda é total entre fotógrafos, câmaras de televisão, gravadores e manifestantes.

O grupo é liderado pela deputada, com o mandato suspenso, Mariana Mortágua. É dada a indicação de que todos falarão na parte de fora do edifício. E só aí a polícia permite fazer questões. Chegados cá fora, a líder do Bloco de Esquerda começa por explicar o que viveram na cadeia em solo israelita, relatando as “experiências de ver camaradas a ser espancados, de várias horas algemados e de ser provocados por um ministro israelita”.

Lá diz que é clara “a diferença entre ser europeus e palestinos”, com tratamentos díspares dados pelos guardas: “Por muito que tenha havido abusos, dá-nos a ideia do tipo de impunidade israelita”.

O relato vai sendo muitas vezes interrompido pelos cânticos que ecoam em redor do círculo onde são prestadas declarações. “Paulo Rangel pau-mandado de Israel” é um dos mais usados.

Não tendo qualquer crítica a apontar ao apoio consular que lhe foi prestado, Mortágua sublinha que “quem devia estar a furar o cerco humanitário e a proteger a lei internacional deviam ser os nossos governos que se dizem democracias” – apelando a sanções mais severas.

Miguel Duarte é o segundo a falar, clarificado que “todos nós passámos fome e sede, fomos algemados e vendados” em celas que “estavam absolutamente sobrelotadas”. Diz que houve quem não tivesse acesso a comida ou a água durante 48 horas. “Não existem direitos de prisioneiros nas prisões israelitas”, reforça.

Sofia Aparício revela que a todos terão sido apresentados “documentos escritos em hebraico”. A ideia, conta, seria assinarem para que Israel tivesse um papel que branqueava as detenções.

Quatro dias depois da detenção, Diogo Chaves remata as declarações salientando o dilema que tiveram na hora de deixar o país que os reteve: “Custa sair da prisão e deixar camaradas para trás, foi algo que debatemos, podíamos ter ficado mais tempo para apoiar os nossos camaradas, mas viemos para casa lutar”.

É em novo forte aplauso que terminam estes 15 minutos de perguntas e respostas. Os 4 retornados descansam agora, deixando a promessa de nunca deixarem adormecer a causa palestiniana.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 06 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026