"Todos passámos fome e sede". O relato dos quatros ativistas à chegada a Portugal

São 22h40: a hora marcada para a aterragem dos quatro portugueses. À sua espera, na entrada do aeroporto Humberto Delgado, estão milhares. Levantam bandeiras da Palestina e cartazes – cartolinas onde escreveram: “Obrigado” e “Bem-vindos heróis”. Os gritos são de euforia e vêm acompanhados pela música de apoio em coro. Não baixam o tom.

Passam agora 10 minutos das 23h e um passageiro diz à Renascença: “vim com eles no avião”. É a certeza de que o momento por que todos esperam está mesmo aí à porta. Por esta altura a linha de jornalistas de todos os meios já está colocada em cima do corredor de saída dos voos. A confusão é tanta e a polícia tão pouca que quase parece possível, se alguém o desejar, dar uns passos e entrar na zona da recolha de bagagens.

Passados demasiado minutos há um necessário reforço policial. É que já não são apenas os jornalistas que estão tremendamente perto das portas. Dos milhares de apoiantes dos deportados por Israel há neste momento grupos a aproximarem-se também do mesmo local, saltando a barreira de proteção.

A confusão é abismal: falar com o colega do lado e ouvir a resposta é realmente difícil. Estamos quase em cima das 0h00 quando Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves chegam à parte pública do aeroporto. A euforia atinge níveis que ainda não se tinham visto. Mais de uma hora de músicas – “Viva a Palestina!” –, mas a satisfação pelas chegadas nunca reduziu.

Com os quatro ali mesmo à beira, os jornalistas tentam aproximar-se e, naturalmente, fazer perguntas. Mas a polícia, reforçada, não o permite e há muitos empurrões. A barafunda é total entre fotógrafos, câmaras de televisão, gravadores e manifestantes.

O grupo é liderado pela deputada, com o mandato suspenso, Mariana Mortágua. É dada a indicação de que todos falarão na parte de fora do edifício. E só aí a polícia permite fazer questões. Chegados cá fora, a líder do Bloco de Esquerda começa por explicar o que viveram na cadeia em solo israelita, relatando as “experiências de ver camaradas a ser espancados, de várias horas algemados e de ser provocados por um ministro israelita”.