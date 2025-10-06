Menu
  • Noticiário das 12h
  • 06 out, 2025
Trânsito condicionado na Ponte 25 de Abril durante quase um mês

06 out, 2025 - 12:16 • Lusa

Irá cumprir-se o programa de manutenção de rotina durante a noite entre os dias (úteis) 9 de outubro e 5 de novembro.

O trânsito rodoviário da ponte 25 de Abril vai ficar condicionado a partir de quinta-feira e durante quase 30 dias para obras no tabuleiro, segundo a empresa concessionária da infraestrutura que liga as margens do rio Tejo, em Lisboa.

"No cumprimento do programa de manutenção de rotina, informa-se que entre os dias úteis de 9 de outubro e 5 de novembro do corrente ano, a Lusoponte vai executar trabalhos de pavimentação da ponte 25 de Abril", lê-se em anúncio publicado esta segunda-feira na imprensa portuguesa.

A empresa que explora a construção suspensa de cerca de dois quilómetros aconselha "a utilização alternativa da ponte Vasco da Gama" - da qual também é concessionária e une igualmente o sul e o norte da Grande Lisboa -, no horário noturno dos dias úteis, compreendido entre as 21h00 e as 06h00 do dia seguinte".

