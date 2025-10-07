Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 07 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Associação de reformados saúda aumento de complemento solidário mas pede "aumento de pensões"

07 out, 2025 - 12:06 • Jaime Dantas

A presidente da APRe!, Rosário Gama, aponta a "coincidência" da data escolhida para anúncio, na véspera do pagamento das pensões "com o valor mais baixo do que receberam em setembro".

A+ / A-

A Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados (APRe!) saúda, esta terça-feira, o aumento de 40 euros no complemento solidário para idosos, anunciado pelo governo, mas propõe o "aumento das pensões mais baixas e uma aproximação cada vez mais real ao salário mínimo".

À Renascença, a presidente Rosário Gama salienta que "é um valor que as pessoas vão agradecer receber, como é evidente", mas "só existe complemento solidário para idosos porque as pensões são muito baixas".

"Estamos a falar num valor que vai para 670 euros. O complemento solidário para idosos, neste momento, é de 630 euros, e, portanto, ainda muito longe do salário mínimo", ressalta.

Rosário Gama aponta ainda para a "coincidência" da data escolhida para anúncio, na véspera do pagamento das pensões "com o valor mais baixo do que receberam em setembro, principalmente, para as pensões até 1567 euros", remata.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 07 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026