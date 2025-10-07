Associação de reformados saúda aumento de complemento solidário mas pede "aumento de pensões"

A Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados (APRe!) saúda, esta terça-feira, o aumento de 40 euros no complemento solidário para idosos, anunciado pelo governo, mas propõe o "aumento das pensões mais baixas e uma aproximação cada vez mais real ao salário mínimo".

À Renascença, a presidente Rosário Gama salienta que "é um valor que as pessoas vão agradecer receber, como é evidente", mas "só existe complemento solidário para idosos porque as pensões são muito baixas".

"Estamos a falar num valor que vai para 670 euros. O complemento solidário para idosos, neste momento, é de 630 euros, e, portanto, ainda muito longe do salário mínimo", ressalta.

Rosário Gama aponta ainda para a "coincidência" da data escolhida para anúncio, na véspera do pagamento das pensões "com o valor mais baixo do que receberam em setembro, principalmente, para as pensões até 1567 euros", remata.