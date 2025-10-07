Ativistas detidos por Israel terão de reembolsar Estado pela viagem de regresso

Os quatro ativistas portugueses detidos por Israel, na semana passada, vão ter de reembolsar o Estado pelos custos da viagem de regresso a Portugal.

A informação foi confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros à Renascença.

"Em conclusão do procedimento de retorno dos quatro portugueses detidos em Israel, foi hoje enviado pelos serviços consulares o ofício com o valor integral do custo da viagem – encargo da responsabilidade dos cidadãos que integraram a flotilha", indicou o MNE.



O MNE justificou o adiantamento do pagamento por "razões logísticas e de ordem prática", dado que não foi possível contactar previamente os cidadãos nacionais.

Questionado pela Renascença, o Ministério tutelado por Paulo Rangel não adiantou qual o montante em causa. Indicou, antes, que essa questão deve ser dirigida aos ativistas.

