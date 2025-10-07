Menu
  • Noticiário das 9h
  • 07 out, 2025
Câmara do Porto emitiu alvará para construção de hotel na "Torre do JN" em janeiro

07 out, 2025 - 09:11 • Lusa

Contudo, na torre de 14 pisos na Rua de Gonçalo Cristóvão, a empreitada ainda não arrancou, nem o edifício foi vedado.

A Câmara do Porto emitiu a 30 de janeiro um alvará de construção para dar início à obra da adaptação da torre do "Jornal de Notícias" em hotel, respondeu a autarquia à Lusa, mas as obras ainda não avançaram.

De acordo com o município, o alvará, emitido no início do ano, serve para "obras de demolição, ampliação e alteração para adequar a preexistência a hotel".

Contudo, na torre de 14 pisos na Rua de Gonçalo Cristóvão, na União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, a empreitada ainda não arrancou, nem o edifício foi vedado.

O processo da transformação da torre já tem uma década e remonta a 2015, quando deu entrada nos serviços de urbanismo do município um Pedido de Informação Prévia (PIP) para reconverter aquele espaço numa unidade hoteleira com mais de 200 quartos, processo esse que obteve um despacho favorável em março de 2016 e que "foi sucessivamente revalidado".

O edifício foi vendido em 2018 pela Global Media à sociedade Authentic Empathy. Desde 2020, pertence apenas a uma das sociedades que a constituíam, a Magnetic Pocket, gerida pelos empresários de Macau Lei Ka Kei E David Siu, gerentes da Burgosublime, cuja empresa-mãe é a sucursal portuguesa da KNJ, de Kevin Ho.

O projeto de arquitetura do futuro "Hotel Jornal" foi entregue ao coletivo Oporto Office for Design and Architecture (OODA), responsável por projetos como a reconversão do antigo Matadouro e a nova sede da Liga Portuguesa de Futebol, em Ramalde.

De acordo com o site do atelier de arquitetura, o painel de azulejos na fachada da torre, da autoria do escultor Charters de Almeida, será mantido e vai ser demolida uma parte do edifício que fica junto à Estação da Trindade.

Os jornalistas saíram deste espaço em julho de 2023. Os trabalhadores do "JN" e do desportivo "O Jogo" mudaram-se para um edifício na Rua do Monte dos Burgos, na Prelada, e os da TSF para um espaço na Boavista.

A torre, da autoria do arquiteto Márcio Freitas, foi a terceira redação dos trabalhadores daquele jornal, que se mudaram para estas instalações em 1970.

