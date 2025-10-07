Menu
Cascais vai voltar a tentar comprar o Autódromo do Estoril

07 out, 2025 - 12:03 • Lusa

Em 2015, a Câmara de Cascais chegou a avançar para a aquisição do equipamento, por uma verba de cerca de cinco milhões de euros, mas o negócio foi chumbado pelo Tribunal de Contas.

A Câmara de Cascais vai voltar a tentar adquirir o Autódromo do Estoril e garantir o regresso da Fórmula 1 em 2028, revelou hoje o município, na sequência de uma reunião com o Governo.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Cascais, no distrito de Lisboa, refere que pretende adquirir o equipamento, através da aquisição à Parpública, que agrega as participações do Estado em empresas.

"Em 2026 faz 30 anos que se realizou o último Grande Prémio no Estoril. Nessa altura iremos reiniciar uma nova etapa deste mítico circuito mundial, ficando a autarquia com a gestão deste equipamento", indicou o vice-presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes (PSD), citado na nota.

Segundo a autarquia, os detalhes da aquisição foram abordados numa reunião entre a Câmara de Cascais e o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, na segunda-feira.

Esta não é a primeira vez que a Câmara de Cascais, presidida atualmente pelo social-democrata Carlos Carreiras, tenta comprar ao Estado o Autódromo do Estoril.

Em 2015, a Câmara de Cascais chegou a avançar para a aquisição do equipamento, por uma verba de cerca de cinco milhões de euros, mas o negócio foi chumbado pelo Tribunal de Contas.

O Autódromo do Estoril foi inaugurado em junho de 1972, como um equipamento que se queria de referência para o turismo em Cascais.

Além de adquirir o Autódromo, a Câmara de Cascais pretende também negociar o regresso da Fórmula 1 ao Estoril em 2028 e assegurar em 2027 a realização de uma prova de MotoGP, garantindo "total disponibilidade para fazer as intervenções necessárias, em conjunto com parceiros privados".

Ainda segundo a Câmara de Cascais, na reunião com o Governo foi também abordada a gestão da Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, que a autarquia quer assumir "em parceria com a NOVA, permitindo uma modernização e requalificação da escola".

