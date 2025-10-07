Clóvis Abreu apresenta queixa-crime contra André Ventura por difamação e incitamento ao ódio

Clóvis Abreu, cidadão absolvido da morte de um agente da PSP, apresentou queixa-crime contra André Ventura por alegada difamação agravada e crime de discriminação e incitamento ao ódio, na sequência de um vídeo publicado pelo líder do Chega na rede social TikTok. A notícia é avançada pelo “Jornal de Notícias” esta terça-feira.

A queixa surge após Ventura ter afirmado que Clóvis “espancou um polícia com outros”, que “depois de assassinar um polícia à pancada ainda fugiu” e que “era cigano”. A acusação sublinha que apenas esta última afirmação é verdadeira, e que as restantes são falsas, difamatórias e ofensivas.

“Sob o epíteto mentiroso, deplorável, execrável e injustificado”, Ventura acusou Clóvis de matar “um polícia à pancada” e ter tido “pena reduzida”, apesar de o cidadão ter sido absolvido desse crime pelas instâncias superiores, refere a queixa a que o “Jornal de Notícias” teve acesso.

Além disso, o vídeo alega que teria existido “uma negociação entre o Estado português e a comunidade cigana” para que Clóvis se entregasse à justiça, o que também é desmentido pelo visado. A denúncia sustenta que estas afirmações são falsas e alimentam estereótipos negativos.

Clóvis Abreu foi inicialmente condenado, em novembro de 2024, a 14 anos de prisão por homicídio qualificado e outros crimes. No entanto, a Relação de Lisboa absolveu-o do homicídio a 9 de abril de 2025, aplicando uma pena única de seis anos, decisão confirmada pelo Supremo em setembro deste ano.

A queixa denuncia que o vídeo, ainda disponível e com milhares de visualizações, causou “grande revolta, angústia e desespero” ao queixoso, que se sente pessoalmente difamado e visado enquanto membro da comunidade cigana.

“Os factos imputados, além de serem falsos, são extremamente ofensivos a nível pessoal e à comunidade cigana, como se todos a ela pertencentes fossem criminosos/homicidas”, pode ler-se na denúncia.

Este caso remonta à madrugada de 19 de março de 2022, à porta da discoteca Mome, em Lisboa. O agente da PSP Fábio Guerra foi brutalmente agredido e acabou por morrer dias depois. Dois fuzileiros foram condenados a penas de 20 e 17 anos. Clóvis Abreu esteve inicialmente desaparecido, mas entregou-se à justiça e acabou absolvido do crime de homicídio.