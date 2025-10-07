Complemento Solidário para Idosos aumenta 40 euros no próximo ano

07 out, 2025 - 07:44 • João Malheiro
O Complemento Solidário para Idosos vai aumentar 40 euros no próximo ano.
Segundo o "Jornal de Notícias", a proposta do Orçamento do Estado para 2026 contempla este valor, depois de Luís Montenegro ter avançado, em setembro, que haveria uma subida, sem especificar números.
Atualmente, o valor máximo que um idoso pode receber é de 630,67 euros.
No próximo ano haverá, também, uma atualização das pensões, tendo em conta a inflação e o Produto Interno Bruto.
Estas medidas devem custar aos Estado mais 700 milhões de euros em comparação com 2025.