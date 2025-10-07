Menu
  • Noticiário das 19h
  • 08 out, 2025
Diretora clínica da ULS Amadora-Sintra deixa o cargo

07 out, 2025 - 20:39 • Lusa

Diana Sousa Mendes apresentou um pedido de cessação de funções, alegando "motivos de natureza pessoal".

A diretora clínica da Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora-Sintra para a área hospitalar, Diana Sousa Mendes, apresentou um pedido de cessação de funções, alegando “motivos de natureza pessoal”, confirmou hoje a administração.

Uma nota enviada pelo conselho de administração às chefias da unidade de saúde, a que a agência Lusa teve acesso, refere que, “por motivos de natureza pessoal, a dra. Diana Sousa Mendes, vogal executiva com funções de diretora clínica para a área hospitalar da ULS Amadora-Sintra, apresentou o pedido de cessação do exercício do cargo que vinha exercendo”.

A administração da ULS vai dar início de imediato ao processo de substituição da Direção Clínica Hospitalar, “procurando assegurar a maior celeridade possível nesse procedimento”, avança ainda a nota, que refere que, até à conclusão do processo, Diana Sousa Mendes vai manter-se em funções.

O conselho de administração salienta compreender e aceitar as razões apresentadas pela médica e pediu a “colaboração e o empenho de todos os profissionais de forma a assegurar a normalidade da atividade hospitalar durante este período de transição”.

Diana Sousa Mendes assumiu o cargo em março deste ano, quando tomou posse o atual conselho de administração presidido por Carlos Sá.

Nos últimos dias, as urgências do Hospital Amadora-Sintra registaram tempos de espera elevados, que chegaram a ultrapassar as 15 horas para doentes urgentes (pulseira amarela), devido a um pico de afluência de utentes.

A ULS integra o Hospital Fernando Fonseca, o novo Hospital de Sintra e as unidades de cuidados de saúde primários dos concelhos da Amadora e Sintra, servindo uma população de cerca de 600 mil pessoas.


