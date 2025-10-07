Menu
  • Noticiário das 17h
  • 07 out, 2025
Greve na recolha do lixo afeta Gaia e Feira durante três dias

07 out, 2025 - 15:44 • Lusa

A empresa Suldouro trata os resíduos em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

A recolha de lixo em Gaia e de Santa Maria da Feira, cuja responsabilidade é da Suldouro, estará afetada a partir da meia-noite desta terça-feira, devido a uma greve de três dias que ocorre nas vésperas das eleições autárquicas.

"Os trabalhadores voltaram a reunir-se ontem [segunda-feira] e decidiram manter a greve. Haverá serviços mínimos, mas grande parte da recolha de lixo ficará afetada. Se a empresa quiser reunir e levantar o pé, cedendo nas negociações, os trabalhadores estão disponíveis para ouvir", disse à Lusa Gustavo Gaspar, dirigente do Sindicato Nacional da Indústria e da Energia (Sindel).

De acordo com o responsável a recolha de lixo doméstico terá os serviços mínimos assegurados, mas não haverá recolha de recicláveis.

Já a componente de lixo orgânico, cuja recolha é responsabilidade da SUMA, mas a triagem da Suldouro, "deverá sofrer impactos".

O pré-aviso de greve foi entregue no dia 30 de setembro pelo Sindel para quarta, quinta e sexta-feira (dias 08, 09 e 10 de outubro) vésperas das eleições autárquicas que se realizam domingo.

À Lusa, nessa data, Gustavo Gaspar adiantou que "o descontentamento dos trabalhadores é muito porque exigem valorização e melhores salários".

"Depois de falhadas as negociações, porque a empresa não apresentou uma contraproposta à nossa entregue em junho, os trabalhadores decidiram em plenário que não há outro caminho a não ser fazer greve", referiu.

No pré-aviso de greve lê-se que "das várias matérias apresentadas, a administração da empresa não aceitou nenhuma delas nem avançou qualquer contraproposta", nomeadamente naquelas que o sindicato descreve como "as mais relevantes": atualização salarial e subsídio de refeição.

Também nessa data, em resposta à Lusa, a Suldouro garantiu que tem "promovido uma política de diálogo permanente, recebendo sempre os seus trabalhadores e o Sindel, ouvindo as suas preocupações e sugestões, no sentido de desenvolver e contribuir, em conjunto, para a melhoria das condições de trabalho de todos".

"Quanto à atual reivindicação salarial da Comissão Sindical, a Suldouro esclarece que tem vindo a defender as condições salariais dos seus trabalhadores e aguarda a aprovação das entidades competentes. A Suldouro mantém e manterá o seu compromisso para com todos os seus trabalhadores, acionistas e municípios, com o objetivo de assegurar a manutenção da sua operação neste período e minimizar quaisquer constrangimentos junto da população que daí possam advir", lê-se na resposta.

Segundo a empresa, esta serve, nos dois municípios, Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira, cerca de 450 mil os habitantes, valorizando mais de 208 mil toneladas de resíduos urbanos por ano.

