Homem de 55 anos morre em acidente de trabalho no concelho de Sousel

Um homem de 55 anos morreu hoje na sequência de um acidente de trabalho quando mudava um pneu de um trator na zona de Casa Branca, no concelho de Sousel, distrito de Portalegre, disse fonte da GNR.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



A fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou à agência Lusa que a vítima mortal "estava a mudar um pneu de um trator, na Herdade da Retorta, tendo o veículo caído em cima do homem".

"O homem estava sozinho no local do acidente e só mais tarde foi encontrado por um colega de trabalho", adiantou.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, o alerta para o sinistro foi dado às 19:50, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre.

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) foi contactada para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente, de acordo com a fonte da GNR.

Foram mobilizados para o local 19 operacionais dos bombeiros de Sousel, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por seis veículos, incluindo a VMER e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Estremoz.