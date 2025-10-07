Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 07 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Homem morre após despiste em ravina de 40 metros em Mondim de Basto

07 out, 2025 - 14:31 • Lusa

Bombeiros encontraram a viatura capotada cerca de 40 metros abaixo da Estrada Municipal 561, que liga a Estrada Nacional (EN) 304 à localidade de Pardelhas.

A+ / A-

Um homem morreu esta terça-feira na sequência de um despiste de um automóvel por uma ravina com cerca de 40 metros, na zona de Pardelhas, em Mondim de Basto, informou o comandante dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros de Mondim de Basto, Carlos Magalhães, explicou que, após a chegada das equipas de socorro ao local, os bombeiros encontraram a viatura capotada cerca de 40 metros abaixo da Estrada Municipal 561, que liga a Estrada Nacional (EN) 304 à localidade de Pardelhas.

O responsável referiu que a vítima, um homem de aproximadamente 50 anos, não se encontrava no interior do automóvel, tendo sido localizada mais abaixo, num trilho a cerca de 500 metros do local do despiste, pelo que se presume que "tenha tentado procurar auxílio após o acidente".

Carlos Magalhães disse que o homem foi encontrado em paragem cardiorrespiratória e que, apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real.

O alerta foi dado às 10h37 e para o local foram mobilizados 10 operacionais e três viaturas dos bombeiros, acompanhados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, GNR de Mondim de Basto e a VMER de Vila Real.

As causas do acidente vão ser investigadas pelos militares do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 07 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026