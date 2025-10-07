Homem morre após despiste em ravina de 40 metros em Mondim de Basto

Um homem morreu esta terça-feira na sequência de um despiste de um automóvel por uma ravina com cerca de 40 metros, na zona de Pardelhas, em Mondim de Basto, informou o comandante dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros de Mondim de Basto, Carlos Magalhães, explicou que, após a chegada das equipas de socorro ao local, os bombeiros encontraram a viatura capotada cerca de 40 metros abaixo da Estrada Municipal 561, que liga a Estrada Nacional (EN) 304 à localidade de Pardelhas.

O responsável referiu que a vítima, um homem de aproximadamente 50 anos, não se encontrava no interior do automóvel, tendo sido localizada mais abaixo, num trilho a cerca de 500 metros do local do despiste, pelo que se presume que "tenha tentado procurar auxílio após o acidente".

Carlos Magalhães disse que o homem foi encontrado em paragem cardiorrespiratória e que, apesar das manobras de reanimação, o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real.

O alerta foi dado às 10h37 e para o local foram mobilizados 10 operacionais e três viaturas dos bombeiros, acompanhados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, GNR de Mondim de Basto e a VMER de Vila Real.

As causas do acidente vão ser investigadas pelos militares do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV).