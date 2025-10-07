IGAS abre inquérito ao caso do bebé que nasceu no chão do Hospital de Gaia

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu esta terça-feira um inquérito ao caso do bebé que nasceu no chão da receção das urgências do Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, avançou a SIC Notícias.

O caso aconteceu no sábado e foi noticiado pela RTP. O pai afirma que já apresentou queixa a várias entidades, porque a criança terá batido com a cabeça no chão no momento do nascimento, enquanto a mãe fazia a admissão no hospital.

O cenário não foi confirmado pela diretora clínica da Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho (ULSGE), Ana Margarida Fernandes, que afasta um cenário de negligência médica. Garante ainda que a mãe e o recém nascido já tiveram alta hospitalar.

Esta foi a segunda vez que a utente se deslocou aos serviços de urgência, confirmou a ULSGE.

De acordo com a Lusa, a grávida deu entrada pela primeira vez pelas 16h30. Foi feita uma cardiotografia (CTG), exame que monitoriza a frequência cardíaca fetal e as contrações uterinas da mãe, "onde se verificou que a utente não se encontrava em fase ativa de trabalho de parto, não sendo previsível uma alteração do quadro tão súbita".

"Considerando a curta distância entre a residência e o hospital, menos de 10 minutos, e de acordo com as recomendações da Especialidade de Obstetrícia, aplicámos o procedimento habitual: indicação de regresso a casa, com retorno à urgência em caso de alterações no quadro clínico", refere a ULSGE.

Segundo o hospital, às 19h59, quando regressou, "durante a admissão, procedimento administrativo cuja duração é de três minutos, deu-se o parto, sendo que a grávida foi pronta e instantaneamente assistida pela equipa de emergência", conclui.