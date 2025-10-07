Menu
  Noticiário das 7h
  07 out, 2025
​Jornalista Fernando Paulouro Neves morre aos 78 anos

07 out, 2025 - 05:15

Assumiu a direção do Jornal do Fundão após a morte do seu tio, António Paulouro.

O jornalista Fernando Paulouro Neves, antigo diretor do Jornal do Fundão, morreu na segunda-feira aos 78 anos.

Fernando Paulouro Neves nasceu a 31 de janeiro de 1947, no Fundão, tendo-se destacado também na escrita e em múltiplas ações em defesa do património e cultura da Beira Interior.

Assumiu a direção do jornal após a morte do seu tio, António Paulouro, fundador e diretor do Jornal do Fundão.

A poucos dias da sua morte, lançou a obras “As Sombras do Combatente” sobre a vida do veterinário Eduardo Monteiro, que foi opositor ao Estado Novo.

