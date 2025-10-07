​Jornalista Fernando Paulouro Neves morre aos 78 anos

07 out, 2025 - 05:15
O jornalista Fernando Paulouro Neves, antigo diretor do Jornal do Fundão, morreu na segunda-feira aos 78 anos.
Fernando Paulouro Neves nasceu a 31 de janeiro de 1947, no Fundão, tendo-se destacado também na escrita e em múltiplas ações em defesa do património e cultura da Beira Interior.
Assumiu a direção do jornal após a morte do seu tio, António Paulouro, fundador e diretor do Jornal do Fundão.
A poucos dias da sua morte, lançou a obras “As Sombras do Combatente” sobre a vida do veterinário Eduardo Monteiro, que foi opositor ao Estado Novo.