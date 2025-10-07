Mulher de 72 anos suspeita de nove fogos florestais na Guarda

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na segunda-feira uma mulher de 72 anos pela presumível autoria de nove incêndios florestais ocorridos na periferia da cidade da Guarda, nos meses de julho e agosto.

A deteção foi realizada em estreita colaboração com o Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural -- Centro Interior, constituído por elementos da GNR, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e PJ, e com o Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da GNR da Guarda.

Os nove incêndios florestais de cuja autoria é suspeita deflagraram na zona do Outeiro de São Miguel.

"A mulher terá ateado os incêndios por motivos fúteis, com recurso a chama direta, em acumulações de combustíveis secos junto de pequenas matas de pinheiro e carvalho, num período fortemente marcado por incêndios florestais no mesmo distrito", referiu a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.

Na altura, havia condições meteorológicas propícias à sua propagação, "sendo que, em todos eventos, o risco de incêndio era máximo, conforme aviso emitido pelo IPMA".

"Os incêndios foram provocados durante a noite, não assumindo maiores proporções em virtude da rápida intervenção do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais", apuraram os inspetores do Departamento de Investigação Criminal da Guarda.

A PJ adiantou que um dos fogos não teve grande progressão, "pois os inspetores que procediam à vigilância desses povoamentos florestais, na sequência de ignições anteriores, conseguiram conter o incêndio com uso de extintores até à chegada das equipas de intervenção rápida dos Bombeiros Voluntários da Guarda, que o vieram a extinguir".

A detida vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

O Inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.