PGR diz que "nada foi proposto" sobre abertura de inquérito a empresa da família Montenegro

A Procuradora-Geral da República (PGR) esclarece que "nada foi proposto" sobre abertura de inquérito à Spinumviva, a empresa da família do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

A PGR reage à notícia avançada esta terça-feira pela CNN Portugal, segundo a qual os procuradores entendem que deve ser aberto um inquérito e que a decisão será tomada pelo procurador-geral da República.



Em comunicado enviado à Renascença, o gabinete do procurador Amadeu Guerra começa por afirmar que “a averiguação preventiva relacionada com a empresa Spinumviva encontra-se em curso”.

O Ministério Público (MP) "aguarda ainda documentação que, depois, carecerá de análise”, sublinha.

“Não há, assim, neste momento, qualquer convicção formada que permita encerrar a referida averiguação preventiva nem nada foi proposto ao Procurador-Geral da República neste domínio”, remata a Procuradoria-Geral da República.

A Renascença sabe que a Polícia Judiciária, há algum tempo, tinha sugerido ao Ministério Público para avançar para abertura de inquérito ao caso Spinumviva.