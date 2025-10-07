Praias urbanas de Albufeira interditadas a banhos devido a contaminação

A Câmara de Albufeira, no Algarve, decretou a interdição a banhos nas várias praias urbanas do concelho, depois de ser detetada a existência de contaminação na sequência da rotura de uma conduta de águas residuais, anunciou a autarquia.

"De forma a assegurar a segurança de todos os banhistas foi decretada a interdição a banhos nas várias praias urbanas de Albufeira", indica um comunicado da Câmara de Albufeira.

De acordo com a nota, a decisão foi tomada na sequência da realização de análises que detetaram a existência de contaminação, e tem como objetivo assegurar a segurança de todas as pessoas que utilizam aquelas praias.

"A situação já levou ao hastear de bandeiras vermelhas nas praias dos Pescadores, do Peneco, do Inatel e dos Alemães", informa a autarquia.

O município afirma que está a monitorizar a evolução da situação, em articulação com a Águas do Algarve e demais entidades competentes, "no sentido de assegurar que a reposição da normalidade acontece de forma célere e segura".

A interdição foi decretada depois de a Águas do Algarve ter informado sobre uma "rotura numa curva de ferro fundido dúctil DN300, integrada na conduta elevatória da Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) de Vale Faro".

A situação foi detetada no domingo e os trabalhos de reparação foram iniciados imediatamente a seguir, informa a Câmara de Albufeira, acrescentando que "a estabilização total do caudal" viria a ser confirmada na tarde de segunda-feira.

Segundo a Águas do Algarve, "a ocorrência foi provocada por desgaste interno progressivo do material, o que originou uma perfuração total da parede da curva e consequente perda de integridade estrutural da conduta".