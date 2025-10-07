Menu
Prisão preventiva para suspeito de violar enteada em Torres Vedras

07 out, 2025 - 15:04 • Lusa

Adolescente percebeu que era vítima de abuso sexual ao ver série policial. Mãe da vítima denunciou o caso à PJ quando soube da situação que decorria na casa de família.

A+ / A-

O Tribunal de Loures decretou esta terça-feira prisão preventiva a um homem, de 37 anos, suspeito de abusos sexuais da enteada, de 13 anos, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o suspeito vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva e proibido de contactar com a vítima e com a sua mãe, informou o tribunal à agência Lusa.

As medidas de coação aplicadas foram as consideradas "proporcionais, necessárias e adequadas a acautelar os perigos em concreto identificados de fuga, continuação de atividade criminosa, perturbação de inquérito e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas", esclareceu.

O cidadão, de nacionalidade estrangeira, foi detido pela Polícia Judiciária no sábado e é "fortemente indiciado dos crimes de abuso sexual de crianças agravado, abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável e coação", explicou esta força policial em comunicado divulgado na segunda-feira.

A vítima terá sido uma adolescente, também estrangeira, sua enteada, que à data dos factos tinha 13 anos de idade.

A investigação foi desencadeada após uma denúncia da mãe, "imediatamente após ter conhecimento dos factos".

"Após visionar uma série policial na televisão, a menor apercebeu-se que estava a ser vítima de abusos sexuais por parte do padrasto e confidenciou os abusos à progenitora", esclareceu a Polícia Judiciária.

Desde novembro de 2024, a menor terá sido sujeita a "atos sexuais de relevo na casa de família", sendo ameaçada pelo homem "para que não revelasse o sucedido".

A família encontra-se a residir em Portugal desde 2020.

A Polícia Judiciária vai continuar a investigar outras "potenciais vítimas", já que existem outros menores em contexto familiar.

