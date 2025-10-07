Sindicato dos magistrados diz que reflexão geral é positiva, mas não deve escrutinar casos concretos

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público diz que fazer uma reflexão geral sobre a Justiça é sempre positivo, mas rejeita que sirva para escrutinar casos concretos.

Estas declarações surgem em resposta ao Presidente da República, que sugeriu esta segunda-feirauma reflexão interna da justiça sobre "aquilo que sucede bem ou mal" no funcionamento deste setor, quando questionado sobre a investigação do Ministério Público ao juiz Ivo Rosa.

À Renascença, Paulo Lona, do sindicato, diz que "qualquer apelo à reflexão é positivo", sempre para "pensar sobre a atuação da Justiça em geral".

O Sindicato admite que "são sempre necessárias melhorias" e isso passará sempre "pelos recursos humanos e materiais que, por vezes, faltam", apontando para a futura discussão do Orçamento do Estado para 2026.

"É bom notar que o OE para a área da Justiça é uma migalha", lamenta.

O apelo à reflexão foi dirigido pelo Presidente da República não mereceu comentário desde já por parte do Conselho Superior da Magistratura, em resposta à Renascença.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou como importante que a Justiça, nomeadadamente os conselhos superiores dos juizes e Ministério Público, se antecipem em reflexões sobre procedimentos que geram desconfianças na sociedade e instituições.

Segundo a CNN/TVI, Ivo Rosa foi alvo de um processo-crime quando exercia funções de juiz de instrução no Tribunal de Instrução Criminal, com base numa denúncia anónima recebida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e pela Polícia Judiciária (PJ), que envolveu o acesso a faturação, localização do telemóvel e contas bancárias do juiz.

