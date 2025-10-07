Menu
  07 out, 2025
Sindicato dos Profissionais de Polícia convoca protesto nacional para 16 de outubro

07 out, 2025 - 15:15 • Lusa

A concentração está agendada para o Largo da Penha de França, em frente à direção nacional da PSP, em Lisboa, seguida de desfile até ao Ministério da Administração Interna.

O Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP/PSP) convocou um protesto nacional para 16 de outubro, em Lisboa, para denunciar o "desinteresse do Governo em incluir no Orçamento do Estado para 2026 a resolução dos problemas que afetam os polícias".

Em comunicado, o SPP/PSP denuncia a falta de peso político demonstrado pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, para resolver problemas da classe, como a falta de candidatos para cursos de formação de agentes e o aumento de pedidos para abandonar a PSP, ao mesmo tempo que assiste à divulgação por outros governantes de soluções para outros funcionários públicos.

Este anúncio do SPP/PSP acontece depois de o SINAPOL, outro sindicato do setor, ter convocado quatro dias de protesto entre os dias 21 e 24 deste mês, para exigir a valorização salarial e da carreira dos polícias.

O SPP/PSP denuncia no comunicado haver uma degradação das condições de trabalho dos polícias da PSP e um aumento de casos de esgotamento físico e mental ("burnout"), além de um ambiente laboral insustentável e um aumento de baixas médicas e suicídios.

