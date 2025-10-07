Menu
Operação Marquês

Tribunal rejeita pedido de extinção de processos criminais contra Salgado

07 out, 2025 - 21:27 • Lusa

Despacho das juízas relembra que Ricardo Salgado é, em termos legais, maior acompanhado e "não tem qualquer efeito impeditivo do prosseguimento do processo penal contra o arguido", lê-se.

A+ / A-

O pedido de extinção do procedimento criminal contra o ex-banqueiro Ricardo Salgado, de 81 anos, nos processos Operação Marquês e BES/GES, devido ao diagnóstico de Alzheimer do arguido, foi recusado pelo tribunal em ambos os casos.

Nos despachos das juízas que presidem ao coletivo de julgamento em cada um dos processos – Susana Seca no processo Operação Marquês, e Helena Susano no processo BES/GES – a argumentação usada é semelhante, com ambas as magistradas a lembrarem pedidos da defesa no mesmo sentido e a argumentarem, alinhadas com o que defende também o Ministério Público, que a sentença que confirmou o estatuto de maior acompanhado, apresentada como facto novo que motiva a reapreciação da questão, não justifica a extinção do procedimento criminal contra Salgado.

"A sentença de acompanhamento não constitui um facto superveniente e juridicamente relevante para as finalidades extintivas ou suspensivas do procedimento criminal. O mesmo é dizer, a atribuição do estatuto de maior acompanhado, assente num diagnóstico de demência, não tem qualquer efeito impeditivo do prosseguimento do processo penal contra o arguido", lê-se no despacho de Susana Seca.

A juíza recorda ainda que o diagnóstico de Alzheimer, comprovado em relatório pericial que consta dos autos, já tinha levado a concluir que "a gravidade do estado clínico do arguido tinha impacto na sua capacidade de estar presente em julgamento mas que esse facto não permitia a suspensão do procedimento criminal".

Ambas as juízas rejeitaram extinguir ou suspender os processos em que Ricardo Salgado está a ser julgado.

Em decisão há cerca de um ano, próxima do início do julgamento do caso BES/GES, que julga a derrocada ruinosa do banco e do Grupo Espírito Santo, a juíza Helena Susano já tinha rejeitado extinguir o procedimento criminal contra Ricardo Salgado, alegando que este mantinha os seus direitos de defesa apesar do diagnóstico de Alzheimer.

No final de setembro, a defesa de Ricardo Salgado apresentou nos dois processos em que o ex-banqueiro está a ser julgado um requerimento a pedir o arquivamento dos autos, face ao diagnóstico comprovado de Alzheimer, tendo por base uma sentença nesse sentido, no Tribunal de Castelo Branco, para um arguido também diagnosticado com demência.

Nesse requerimento, a defesa de Salgado acusava a justiça de não ser "cega a nomes" e de ser feita `ad-hominem` [contra o homem].

Ricardo Salgado está a ser julgado em três processos do Universo Espírito Santo e na Operação Marquês e conta com condenações a prisão efetiva em outros dois casos, relacionados com a alegada corrupção do antigo ministro Manuel Pinho e o presumível desvio de 10,7 milhões de euros do Grupo Espírito Santo.

O processo BES/GES tem 18 arguidos, sendo o antigo presidente do BES Ricardo Salgado o principal. Responde por cerca de 60 crimes, incluindo um de associação criminosa e vários de corrupção ativa no setor privado e de burla qualificada.

O julgamento decorre desde 15 de outubro de 2024, no Tribunal Central Criminal de Lisboa.

