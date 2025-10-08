Detido pela PJ homem suspeito de tentar matar outro junto a praia de Albufeira

08 out, 2025 - 14:16 • Olímpia Mairos
Um homem, de 50 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de homicídio na forma tentada, ocorrido no concelho de Albufeira, na manhã desta terça-feira, dia 7 de outubro.
Em comunicado, a PJ indica que o suspeito agrediu a vítima, um homem de 35 anos, na via pública, mais concretamente num parque de estacionamento que serve de acesso a uma praia situada na freguesia de Olhos de Água.
“A vítima foi agredida com recurso a objeto corto perfurante, sendo-lhe provocadas lesões cuja gravidade produziu, em concreto, perigo para a vida, não fosse a intervenção de terceiros e pronta ativação dos meios de socorro”, lê-se na nota.
Segundo a PJ, o suspeito “exerceu violência gratuita sobre a vítima, impelido por motivos aparentemente fúteis”.
O detido vai ser presente perante as autoridades judiciárias para efeitos de primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.
O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Albufeira.