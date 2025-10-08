Menu
Dois feridos graves e 13 ligeiros em incêndio urbano em Vila Real

08 out, 2025 - 23:14 • Lusa

Entre os feridos ligeiros estão quatro bombeiros, que, por precaução, foram transportados para o hospital de Vila Real.

Dois feridos graves e 13 ligeiros resultaram de um incêndio que atingiu hoje num prédio de quatro andares em Vila Nova, freguesia de Folhadela, em Vila Real, segundo fonte dos bombeiros da Cruz Verde.

Ricardo Costa, segundo comandante daquela corporação, disse à agência Lusa que, deste fogo, resultaram dois feridos graves, que residiam no apartamento onde terá começado o incêndio, e ainda 13 feridos ligeiros.

Entre os feridos ligeiros estão quatro bombeiros, que, por precaução, foram transportados para o hospital de Vila Real.

Todos os feridos foram avaliados no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e, depois, transportados para a unidade hospitalar.

Ricardo Costa disse que todo prédio de quatro andares foi evacuado por causa do fumo que se espalhou pelo edifício. .

"Neste momento está-se a proceder à ventilação completa do edifício e, depois, o Serviço Municipal da Proteção Civil vai verificar as condições de habitabilidade", disse o segundo comandante, que falava pelas 22:15.

Os bombeiros, explicou, fizeram o combate ao fogo, retiraram as vítimas que estavam dentro do apartamento onde terá começado o incêndio e ajudaram outros moradores que não conseguiam sair do prédio por causa do fumo.

O alerta foi dado às 20:13 e para o local foram mobilizados 28 operacionais e 10 viaturas, entre bombeiros, equipas do INEM, polícia e Serviços Municipais de Proteção Civil.

