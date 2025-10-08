Infarmed detetou 300 casos de sobredosagem de antipsicótico em crianças e jovens em quatro anos

Cerca de 300 casos de sobredosagem do antipsicótico Risperidona foram registados em crianças e adolescentes nos últimos quatro anos, segundo o Infarmed, que atribui a maioria das falhas a erros na utilização das seringas doseadoras/pipetas.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) alertou, numa circular divulgada na terça-feira, para o risco de sobredosagem acidental na população pediátrica deste antipsicótico, usado, entre outras situações, em casos de psicoses delirantes, como a esquizofrenia.

Na nota, o Infarmed explicava que esta sobredosagem se devia maioritariamente a erros de interpretação da dose nas seringas doseadoras/pipetas graduadas que acompanham o medicamento, sendo que alguns dos casos apresentaram sintomas como tremores, rigidez muscular, lentidão motora e dificuldades da marcha.

O regulador pedia igualmente aos profissionais de saúde que instruam os cuidadores e doentes para o uso correto dos doseadores, informando-os sobre os sinais e sintomas de sobredosagem com risperidona e da necessidade de “ajuda médica imediata” em caso de suspeita ou confirmação de sobredosagem.

Em resposta à Lusa, o Infarmed disse que, na avaliação feita pela Agência Europeia de Medicamentos se concluiu que a maioria dos casos de sobredosagem em crianças se devia a erros na leitura das casas decimais nas seringas/pipetas de administração.

As autoridades recomendaram que os titulares de Autorização de Introdução no Mercado de medicamentos contendo risperidona na forma farmacêutica solução oral alterassem o folheto informativo e o dispositivo de dosagem, se necessário, para melhorar a visibilidade dos dispositivos, tornando igualmente mais claras as instruções aos doentes e cuidadores sobre a medição correta de volumes, juntando ilustrações.

O Infarmed referiu que estas alterações estão atualmente em aplicação em Portugal e que, assim que este trabalho estiver concluído, será divulgada uma comunicação com informação adicional a todas as farmácias, para poderem prestar “o melhor aconselhamento aos doentes e seus cuidadores sobre a correta utilização destes medicamentos e dos seus dispositivos de administração”.

Segundo os dados facultados pelo regulador, entre 2021 e o primeiro semestre de 2025 terão ocorrido 298 casos de sobredosagem acidental com risperidona 1 mg, solução oral em crianças e adolescentes (entre os 3 e os 15 anos).

Embora neste universo possam estar também incluídas outras situações, tal como a ingestão acidental, o Infarmed informou que a maioria terá ocorrido por erro na utilização do dispositivo de administração. Destes casos, 28 apresentaram reações em que houve indicação para tratamento específico.