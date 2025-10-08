José Carlos Santos nomeado coordenador clínico da Linha Nacional de Prevenção do Suicídio

O enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica José Carlos Santos foi designado coordenador clínico da Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e Apoio Psicológico 1411, anunciaram hoje os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

José Carlos Santos foi nomeado pelo Conselho de Administração dos SPMS, sob proposta da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental para, dirigir esta linha, inaugurada no dia 10 de setembro e que funciona em articulação com o Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha telefónica SNS 24.

O enfermeiro especialista de saúde mental e psiquiátrica, com doutoramento em Saúde Mental e professor da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, tem uma vasta experiência na área específica da Suicidologia, destacando-se a cocriação e coordenação do Programa + Contigo.

"Iniciado em 2008, este programa visa a promoção da saúde mental e a prevenção de comportamentos suicidários, através de intervenção na escola e cuidados de saúde primários, junto dos profissionais de saúde, adolescentes, encarregados de educação, docentes e auxiliares. Integra também, desde 2011, o Conselho Técnico do Telefone SOS Voz Amiga", referem os SPMS.