José Carlos Santos nomeado coordenador clínico da Linha Nacional de Prevenção do Suicídio

08 out, 2025 - 12:15 • Lusa

José Carlos Santos foi nomeado pelo Conselho de Administração dos SPMS, sob proposta da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, para dirigir esta linha inaugurada no dia 10 de setembro e que funciona em articulação com o Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha telefónica SNS 24.

O enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica José Carlos Santos foi designado coordenador clínico da Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e Apoio Psicológico 1411, anunciaram hoje os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

José Carlos Santos foi nomeado pelo Conselho de Administração dos SPMS, sob proposta da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental para, dirigir esta linha, inaugurada no dia 10 de setembro e que funciona em articulação com o Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha telefónica SNS 24.

O enfermeiro especialista de saúde mental e psiquiátrica, com doutoramento em Saúde Mental e professor da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, tem uma vasta experiência na área específica da Suicidologia, destacando-se a cocriação e coordenação do Programa + Contigo.

"Iniciado em 2008, este programa visa a promoção da saúde mental e a prevenção de comportamentos suicidários, através de intervenção na escola e cuidados de saúde primários, junto dos profissionais de saúde, adolescentes, encarregados de educação, docentes e auxiliares. Integra também, desde 2011, o Conselho Técnico do Telefone SOS Voz Amiga", referem os SPMS.

José Carlos Santo fez parte do Painel Internacional de Peritos da Horatio - European Association for Psychiatric Nurses, para a área da Suicidologia (2011-2018) e presidiu à Sociedade Portuguesa de Suicidologia entre 2011 e 2013, ano em que passou a fazer parte da Comissão Científica.

"É, desde 2023, presidente da mesa da Assembleia Geral. Pertence ainda à Secção de Suicidologia da European Psychiatric Association (EPA)", realçam.

Integrou também o Conselho Nacional de Saúde Mental (2010-2016) e pertenceu à Comissão de Peritos para a elaboração do Programa Nacional de Prevenção do Suicídio 2013-2017.

Atualmente, faz parte da equipa responsável pela Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio.

Os SPMS salientam que a Linha Nacional de Prevenção do Suicídio e Apoio Psicológico - 1411 constitui "um passo na consolidação de redes de apoio e na promoção de respostas imediatas e especializadas em saúde mental", pretendendo reforçar "a mensagem de que pedir ajuda é o primeiro passo para proteger a saúde e o bem-estar emocional".

