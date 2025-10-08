Menu
PJ detém dois homens por burlas milionárias com criptoativos, esquemas MB Way e “likes”

08 out, 2025 - 14:36 • Olímpia Mairos

Até ao momento, foram identificadas cerca de 1.500 vítimas, a maioria das quais residentes no estrangeiro.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, nas cidades do Porto e de Braga, dois homens, suspeitos da coautoria de dezenas de crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais. Os montantes envolvidos — dispersos por um total de 16 contas bancárias e ainda em fase de apuramento — poderão ascender a vários milhões de euros.

De acordo com a PJ, em causa está um modus operandi que recorria a métodos fraudulentos de investimento em carteiras de criptoativos, burlas através da aplicação MB Way, esquemas de compra de “likes” em redes sociais e ainda a participação em operações bancárias fraudulentas.

A investigação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda, permitiu já identificar cerca de 4 mil operações de dissipação de fundos, associadas a oito das contas bancárias, totalizando aproximadamente 1,5 milhões de euros. Continuam, contudo, a ser apurados os valores movimentados nas restantes contas.

Até ao momento, foram identificadas cerca de 1.500 vítimas, a maioria das quais residentes no estrangeiro.

Os detidos, com 26 e 42 anos de idade, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para determinação das medidas de coação consideradas adequadas.

A investigação prossegue, sob a titularidade do Ministério Público da Guarda.

