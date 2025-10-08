Menu
PJ detém em Boliqueime dois cidadãos estrangeiros por suspeita de tráfico de pessoas

08 out, 2025 - 11:14 • Olímpia Mairos

Os arguidos, um homem de 44 anos e uma mulher de 29 anos, serão apresentados ao Tribunal da Relação para apreciação do pedido de extradição para Espanha.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na zona de Boliqueime dois cidadãos estrangeiros, suspeitos da prática do crime de tráfico de pessoas em território espanhol.

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ indica que a operação foi realizada em cooperação com a Polícia de la Generalitat de Catalunya (Mossos d’Esquadra) e a Guardia Civil (GC), no âmbito do cumprimento de mandados de detenção europeus (MDE) e de uma decisão europeia de investigação (DEI) emitidos pelas autoridades espanholas.

As detenções inserem-se numa investigação conjunta entre a PJ, através da Diretoria do Sul, e as autoridades policiais espanholas. Em simultâneo com a operação desenvolvida em Portugal, foram efetuadas buscas domiciliárias em Lérida, Navarra e Guipúzcoa, resultando ainda na detenção de mais um indivíduo pela presumível prática dos mesmos crimes.

Durante as diligências de busca, foram apreendidos diversos objetos relevantes para a investigação, bem como substâncias estupefacientes (canábis em fase de cultivo) e um considerável número de munições de calibre proibido.

Os arguidos, um homem de 44 anos e uma mulher de 29 anos, serão apresentados ao Tribunal da Relação para apreciação do pedido de extradição para Espanha.

A direção da decisão europeia de investigação está a cargo do DIAP de Faro.

