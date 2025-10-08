Plataforma da Evita já identificou risco elevado de cancro em mais de 2.300 pessoas

A plataforma lançada pela associação Evita - Cancro Hereditário já permitiu a mais de 2.300 pessoas medir o risco de cancro, em mais de 80% dos casos o risco era elevado e foi recomendado que procurassem aconselhamento genético.

Em declarações à Lusa, a presidente da Evita, Tamara Milagre, considerou que ainda há "uma grande barreira" no acesso ao aconselhamento e teste genético "por falta de literacia genética nos profissionais de saúde fora da oncologia médica e da genética humana".

Dando o exemplo do médico de família - o profissional mais próximo do utente -, a responsável disse que este profissional, que tem com ele a história familiar da pessoa, "não sabe ao certo reconhecer os padrões".

"Às vezes pode ser um cancro da mama que está relacionado com um cancro do estômago, ou pode ser um cancro do pâncreas que está relacionado com um cancro da próstata de outro familiar. São padrões complexos e nós tentamos facilitar essa identificação e (..) fazer uma espécie de primeira triagem de quem iria beneficiar ou não de um aconselhamento genético", explicou.

Explica que na Evita Platform (https://evitacancro.org/evita-platform/) a pessoa pode preencher um questionário de 10 perguntas, que é baseado nas recomendações nacionais do Grupo de Trabalho de Cancro Hereditário da Sociedade Portuguesa de Oncologia e que conseguem abranger qualquer síndrome de cancro hereditário.

"São questões gerais, por exemplo, se teve na sua família uma pessoa com mais do que um cancro primário", explicou a responsável, dando como exemplo concreto o caso de alguém que na família tiver quem tenha tido um cancro da mama e, mais tarde, um cancro dos ovários.

Se o utilizador responder sim a uma das 10 perguntas, a Evita recomenda que se procure aconselhamento genético que, no futuro, pretende proporcionar também dentro da plataforma, "num espaço seguro, numa ferramenta integrada para fazer telemedicina em videochamada com a nossa médica geneticista".

Outro dos serviços que a Evita Platform quer disponibilizar no futuro, através da telemedicina, é o aconselhamento psicológico, que "anda de mãos dadas com o risco de cancro ou com o diagnóstico de cancro".

"Pode vir a próxima pandemia que a pessoa nunca mais fica abandonada, como aconteceu em 2020, como todos vimos", acrescentou.