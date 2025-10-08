Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 08 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Valença vai investigar presença de mosquito de dengue e zika após confirmação na Galiza

08 out, 2025 - 08:50 • Lusa

Junta da Galiza confirmou esta terça-feira a presença do inseto no município de Tui.

A+ / A-

A Câmara de Valença vai tomar as diligências necessárias para apurar se o mosquito-tigre, identificado do outro lado da fronteira, em Tui (Galiza, Espanha), também está presente no concelho, revelou esta terça-feira o presidente da autarquia.

“Até hoje nada foi detetado. Mas, tendo sido detetado em Tui, vamos tomar as diligências necessárias para apurar se [o mosquito] também está presente em Valença”, disse à Lusa José Manuel Carpinteira, presidente daquela câmara do distrito de Viana do Castelo.

O mosquito-tigre pode transmitir doenças como a dengue e o zika e a Junta da Galiza confirmou esta terça-feira a presença do inseto no município de Tui, revelou a agência noticiosa Europa Press.

Citando um comunicado do governo galego, a agência refere que a identificação foi feita por profissionais da Rede Galega de Vigilância de Vetores (Regavivec), que integra as universidades de Vigo e Santiago de Compostela, após serem notificados por um morador de Tui através da aplicação Moquito Alert.

A rede, em colaboração com o município de Tui, vai “ampliar a vigilância” e colocar armadilhas “para avaliar a extensão e abundância do mosquito tigre na zona”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 08 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição no processo dos Anjos é "uma(...)

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

"Esta ação de Israel é completamente errada". Detençõe(...)

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de Marlboro e dizia 'joga bem, bons passes, saída às 1830, boa sorte'"

Humberto Coelho. "O Hagan escrevia o onze num maço de (...)

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026

Confederação Empresarial quer IRC nos 18% em 2026