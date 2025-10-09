Detetado foco de infestação de pulgas em escola de Rabo de Peixe

A Escola Profissional da Ribeira Grande, em Rabo de Peixe, nos Açores, está encerrada e as aulas só serão retomadas na segunda-feira devido a uma nova infestação de pulgas, que já está a ser combatida, indicou hoje a autarquia.

"Hoje de manhã fomos novamente contactados pela Escola Profissional com relatos de picadas de pulgas em alguns alunos. Já identificámos o foco e trata-se de um terreno privado com uma casa abandonada e detritos em decomposição, mesmo junto à escola", disse à agência Lusa Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, na costa Norte da ilha de São Miguel.

Idêntico problema obrigou ao fecho, na segunda-feira, das escolas Luísa Constantina e Rui Galvão de Carvalho e Escola Profissional da Ribeira Grande, localizadas na vila de Rabo de Peixe, tendo sido realizadas desinfestações naqueles estabelecimentos de ensino e nas vias circundantes.

Segundo o autarca, "depois de novos relatos de infestações de pulgas, o município da Ribeira Grande procedeu à ativação da equipa de saúde pública, que se deslocou ao local e detetou o foco numa propriedade particular contígua à Escola Profissional, que está encerrada por precaução".

Aquando do primeiro alerta, "não se detetou onde estaria o foco", mas hoje de manhã "já foi identificado" o problema, explicou ainda.

"Trata-se de um terreno privado com uma casa abandonada. E, já temos uma equipa a fazer a limpeza na zona que fica paredes meias com a escola", acrescentou.

"Por precaução, a própria escola decidiu encerrar hoje e amanhã [sexta-feira], porque está a ser feita a desinfestação na zona circundante. Mas prevê retomar as atividades letivas na próxima segunda-feira", afirmou Alexandre Gaudêncio.

O autarca adiantou ainda à Lusa que as outras duas escolas, Rui Galvão de Carvalho e Luísa Constantina, estão em funcionamento, depois de uma desinfestação nas vias públicas envolventes.

"Por precaução foi realizada, no passado sábado, uma desinfestação nas zonas circundantes às vias públicas daquelas duas escolas, até porque estamos a falar num raio que dista cerca de 500 metros entre uma e outra", acrescentou.

As duas escolas, geridas pelo Governo Regional, foram também alvo de uma desinfestação interior.

"Acreditamos, e a autoridade de saúde concelhia, que depois de sanar o foco toda a situação ficará resolvida", afirmou à Lusa Alexandre Gaudêncio.