Detida mulher suspeita de incendiar casa de vizinha em Braga

09 out, 2025 - 16:07 • Olímpia Mairos

Presa fora de flagrante delito, a suspeita será agora presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher de 54 anos, suspeita de ter provocado um incêndio num edifício habitacional na freguesia de Lamaçães, em Braga, no passado dia 18 de agosto.

Segundo as autoridades, o crime ocorreu em contexto de conflito entre vizinhas.

“Após interpelar uma moradora da fração contígua, a suspeita muniu-se de líquido acelerante, derramando-o na porta da vizinha, procedendo à sua ignição por chama direta e regressou à sua habitação”, lê-se no comunicado, enviado à Renascença.

No interior do apartamento encontravam-se várias pessoas, que, ao perceberem as chamas, agiram rapidamente utilizando água e objetos domésticos para extinguir o fogo.

A PJ indica ainda que foi “com alguma dificuldade” que o fogo foi extinto, impedindo a propagação à fração e ao restante prédio, onde residem dezenas de pessoas.

A detida, que possui “vastas referências criminais, estando conotada com autoria de ilícitos de distintas naturezas”, foi presa fora de flagrante delito.

A suspeita será agora presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

