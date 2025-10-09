"Direito ao descanso". Moradores de Lisboa usam colchões para protestar contra ruído

"Pelo direito ao descanso", moradores da cidade de Lisboa realizam esta quinta-feira uma "flash mob" com 200 cobertores dourados.

A manifestação decorre pelas 19h00, à frenta da Câmara Municipal, para manifestar a insatisfação face ao caos que os moradores enfrentam nos bairros históricos da cidade.

À Renascença, Magda Costa, da associação "Aqui Mora Gente", diz que o autarca de Lisboa, Carlos Moedas, "demitiu-se da sua função de fiscalizar" estabelecimentos proibidos e ilegais, que "não cumprem" as regras.

"Funcionam ilegalmente e projetam para a vida pública uma quantidade imensa de ruído. Aglomeram-se centenas de pessoas à porta, a consumir na via pública", denuncia.

A representante deste grupo de moradores de Lisboa alerta para o risco destes problemas se espalharem para o resto da cidade e que a liderança que resultará das eleições autárquicas deste domingo ouça os apelos dos cidadãos "e que atenda a este flagelo".

Magda Costa alerta que, se este problema não for resolvido agora, pode "espalhar-se por toda a Lisboa".

"Se ninguém fiscalizar, evidentemente, em terra de bom viver faz-se como se vê fazer", sublinha.

No final de setembro, moradores na frente ribeirinha de Lisboa, inclusive junto à Doca da Marinha,denunciaram a atividade ruidosa de embarcações de recreio que navegam no Tejo, "em modo de discoteca flutuante", verificando-se falta de fiscalização por parte das entidades responsáveis.