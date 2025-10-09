​Elevadores de Santa Justa e da Graça devem reabrir “nas próximas semanas”

O presidente do Instituto Superior Técnico admite que “nas próximas semanas” será possível reabrir o Elevador de Santa Justa e o Funicular da Graça, em Lisboa.

O IST é uma das entidades solicitadas pela Câmara Municipal de Lisboa para fazer uma vistoria aos elevadores históricos da cidade, depois do acidente com o Elevador da Glória.

“A comissão começou os seus trabalhos há pouco mais de uma semana”, adianta Rogério Colaço, acrescentando que, “das discussões iniciais, há dois elevadores que estão em condições de serem reabertos proximamente”.

Rogério Colaço explica, em entrevista à Renascença e ao jornal "Público", que estes são elevadores mais recentes e que os outros, ainda sem data para reabrir, “são sistemas mais antigos”. “A sua reabertura é mais complexa”, refere o presidente do IST.