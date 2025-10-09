​Elevadores de Santa Justa e da Graça devem reabrir “nas próximas semanas”

09 out, 2025 - 16:11 • Cristina Nascimento (Renascença) e Teresa Firmino (Público)
O presidente do Instituto Superior Técnico admite que “nas próximas semanas” será possível reabrir o Elevador de Santa Justa e o Funicular da Graça, em Lisboa.
O IST é uma das entidades solicitadas pela Câmara Municipal de Lisboa para fazer uma vistoria aos elevadores históricos da cidade, depois do acidente com o Elevador da Glória.
“A comissão começou os seus trabalhos há pouco mais de uma semana”, adianta Rogério Colaço, acrescentando que, “das discussões iniciais, há dois elevadores que estão em condições de serem reabertos proximamente”.
Rogério Colaço explica, em entrevista à Renascença e ao jornal "Público", que estes são elevadores mais recentes e que os outros, ainda sem data para reabrir, “são sistemas mais antigos”. “A sua reabertura é mais complexa”, refere o presidente do IST.
No dia 3 de setembro, registou-se um acidente com o Elevador da Glória que resultou na morte de 16 pessoas. Depois do incidente, as autoridades decidiram pelo encerramento provisórios dos ascensores da Bica e do Lavra, assim como o Elevador de Santa Justa e o Funicular da Graça.
O Elevador de Santa Justa é uma das principais atrações turísticas de Lisboa, recebendo cerca de um milhão de visitantes por ano.
