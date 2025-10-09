Fuga de gás em Algés leva a corte de avenida e evacuação de galeria comercial

Cerca de 20 pessoas foram retiradas esta quinta-feira de uma galeria comercial na Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés, concelho de Oeiras, devido a uma fuga de gás na via pública, encontrando-se a rua encerrada no sentido sul-norte, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa, a ocorrência foi registada cerca das 10h15 e as autoridades foram alertadas para "danos na rede de abastecimento de gás na via pública".

A mesma fonte adiantou que, pelas 11h20, a fuga "ainda se encontra ativa".

Os bombeiros realizaram um perímetro de segurança, tendo em conta que perto do local se encontram espaços comerciais e um infantário, além de terem evacuado uma galeria comercial onde se encontravam cerca de 20 pessoas. Na zona estão também a decorrer obras que a fonte não especificou.

No local encontram-se os bombeiros de Algés, Carnaxide e Dafundo, além da PSP, elementos da Lisboa Gás e do Serviço Municipal da Proteção Civil de Oeiras, no distrito de Lisboa.