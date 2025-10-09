Infarmed suspende comercialização de lote de analgésico Nolotil injetável

O Infarmed suspendeu a comercialização de um lote do medicamento analgésico Nolotil em solução injetável por terem sido encontrados fragmentos de vidro de ampolas e pó na embalagem secundária. .

De acordo com a informação divulgada pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, a empresa Boehringer Ingelheim Portugal vai recolher voluntariamente o lote n.º R1335 do medicamento Nolotil (Metamizol magnésico) 2000mg/5ml, solução injetável.

O Infarmed diz ainda que as entidades que possuam este lote de medicamento em "stock" não o podem vender, dispensar ou administrar, devendo devolvê-lo.

Aconselham ainda os doentes que estejam a utilizar o medicamento em causa para contactarem o seu médico para que este possa analisar a necessidade da substituição por um medicamento alternativo.

O Nolotil é um medicamento analgésico usado na dor aguda intensa, incluindo dor espasmódica e dor tumoral, e na febre alta que não responde a outras terapêuticas antipiréticas.