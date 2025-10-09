Menu
PJ detém mulher por burlas em arrendamentos online. Suspeita é reincidente

09 out, 2025 - 16:30 • Olímpia Mairos

A suspeita já tinha sido investigada e constituída arguida pelo mesmo tipo de crime, mas isso não a impediu de continuar – e até intensificar – a sua atividade ilícita nos últimos tempos.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve esta quinta-feira uma mulher de 50 anos, suspeita da prática reiterada de crimes de burla relacionados com o arrendamento de imóveis na região do Grande Porto. As investigações indicam que a suspeita obteve um lucro ilícito superior a 10 mil euros, tendo feito pelo menos 15 vítimas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado enviado à Renascença, a PJ esclarece que a mulher é suspeita de, desde 2022, anunciar na plataforma digital Marketplace a oferta de imóveis para arrendamento, exigindo aos interessados cauções e rendas adiantadas através de transferência bancária para contas nacionais e espanholas.

Após efetuarem os pagamentos, as vítimas deparavam-se com imóveis já ocupados por terceiros, ficando sem casa e sem o dinheiro entregue.

Quando “confrontada, até pessoalmente, protelava a devolução dos montantes indevidamente recebidos, nunca os devolvendo”, explica a PJ.

A mulher já tinha sido investigada e constituída arguida pelo mesmo tipo de crime, mas isso não a impediu de continuar – e até intensificar – a sua atividade ilícita nos últimos tempos.

A detida será presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

