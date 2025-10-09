Menu
PJ investiga caso de corpo de homem encontrado num lago em Évora

09 out, 2025 - 21:13 • Lusa

A Polícia Judiciária está a recolher elementos no sentido de obter a identificação do homem e aguarda pela autópsia para se saber a causa da morte.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso do corpo de um homem que foi encontrado esta quinta-feira num lago, junto ao bairro da Malagueira, em Évora, disse fonte daquela polícia de investigação criminal.

A fonte da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora indicou à agência Lusa que "o homem não está identificado e aparenta ter entre 60 e 70 anos".

A PJ está a recolher elementos no sentido de obter a identificação do homem e aguarda pela autópsia para se saber a causa da morte, adiantou.

O corpo foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora, segundo a mesma fonte.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, o alerta para esta ocorrência foi dado às 13h53, tendo sido mobilizados para o local 18 operacionais dos bombeiros de Évora e da PSP, apoiados por seis veículos.

