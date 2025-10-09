Praias urbanas de Albufeira reabrem a banhos depois de dois dias interditadas

As praias urbanas de Albufeira, no Algarve, foram reabertas depois de terem estado interditadas a banhos desde terça-feira, quando foi detetada a existência de uma contaminação na água, informou hoje o presidente da Câmara Municipal.

"Já foram levantadas todas as interdições. Os últimos exames indicam que a qualidade da água voltou ao normal", disse José Carlos Rolo à agência Lusa.

A interdição a banhos nas várias praias urbanas do concelho foi decretada depois de ser detetada a existência de contaminação na sequência da rotura de uma conduta de águas residuais, tinha anunciado a autarquia na terça-feira.

"De forma a assegurar a segurança de todos os banhistas foi decretada a interdição a banhos nas várias praias urbanas de Albufeira", indicava um comunicado da Câmara de Albufeira.

De acordo com a nota, a decisão foi tomada na sequência da realização de análises que detetaram a existência de contaminação, e tem como objetivo assegurar a segurança de todas as pessoas que utilizam aquelas praias.

A interdição foi decidida depois de as Águas do Algarve terem informado sobre uma "rotura numa curva de ferro fundido dúctil DN300, integrada na conduta elevatória da Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) de Vale Faro".

A situação foi detetada no domingo e os trabalhos de reparação foram iniciados imediatamente a seguir, mas não impediram que a água das praias urbanas fosse contaminada.

Segundo a Águas do Algarve, "a ocorrência foi provocada por desgaste interno progressivo do material, o que originou uma perfuração total da parede da curva e consequente perda de integridade estrutural da conduta".