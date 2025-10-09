Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 09 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Professor de música vai a julgamento por crimes sexuais contra alunos

09 out, 2025 - 13:13 • Lusa

O Tribunal de Loures vai levar a julgamento um maestro e professor de música da região Oeste por vários crimes de natureza sexual contra alunos ou ex-alunos, menores de 16 anos à data dos factos.

A+ / A-

O Tribunal de Loures vai levar a julgamento um maestro e professor de música da região Oeste por vários crimes de natureza sexual contra alunos ou ex-alunos, menores de 16 anos à data dos factos.

No despacho de pronúncia, o juiz de Instrução Criminal decidiu levar o homem a julgamento por 28 crimes de natureza sexual, mantendo na generalidade a acusação do Ministério Público (MP) e dando por concluída a fase de Instrução do caso, cuja abertura foi requerida pela defesa do arguido.

O Tribunal da Comarca Lisboa Norte informou a agência Lusa que o professor vai a julgamento por aliciamento de menor para fins sexuais (um crime), pornografia de menores agravados (6), importunação sexual agravada (14), recurso à prostituição de menores agravado (3), abuso sexual de crianças (3) e atos sexuais com adolescente (1).

"Aproveitando-se no facto de ser professor e da ascendência que tinha sobre os alunos, o arguido decidiu tirar proveito desta situação", refere a acusação do MP, a que a agência Lusa teve acesso.

O homem, com cerca de 30 anos, usaria as redes sociais para meter conversa com alunos ou ex-alunos das escolas onde lecionava, primeiro sobre assuntos do quotidiano e da escola "para criar confiança e ascendente sobre as vítimas" e depois "de cariz sexual".

O professor, que lecionou em escolas de aprendizagem de música dos concelhos da Lourinhã, Óbidos e Torres Vedras, pedia aos jovens para enviarem fotografias e vídeos de conteúdos íntimos.

O homem terá chegado a encontrar-se com uma das vítimas para ter contactos sexuais e filmar os atos praticados.

Com outras vítimas, pediria fotografias e vídeos de cariz sexual em troca de dinheiro ou de "favores relacionados com a disciplina que lecionava".

Numa das situações, "pediu [a uma das vítimas] que lhe enviasse fotografias suas, prometendo em contrapartida uma fotografia do teste de avaliação".

Para "satisfazer os seus ímpetos libidinosos", o docente "aproveitou-se da incapacidade" das vítimas "para avaliar o significado daquelas condutas... e de medir as consequências de tais comportamentos, incapacidades decorrentes da idade, que era do conhecimento do arguido".

Os crimes foram praticados entre dezembro de 2022 e meados de fevereiro de 2025, tendo os jovens à data dos factos menos de 16 anos.

O arguido foi detido em meados de fevereiro deste ano, encontrando-se em prisão preventiva, medida que vai manter-se até ao julgamento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 09 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas celebram Acordo de Paz em Gaza

"Que seja realmente o fim." Palestinianos e Israelitas(...)

"Morte, perda, fome": Dois anos depois, como o 7 de outubro mudou Israel e Gaza?

"Morte, perda, fome": Dois anos depois, como o 7 de ou(...)

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pingados"

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pinga(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)