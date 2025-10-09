Segurança Interna classificada como "determinante" tem aumento no orçamento de 11,3%

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre o Orçamento do Estado

Na proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o Governo atribui à Segurança Interna um total de 3162,7 milhões de euros. O executivo aponta um acréscimo de 11,3% face à estimativa de execução até ao final deste ano.

Na sua maioria (74,4%,), o orçamento para o Ministério da Administração Interna destina-se ao peso das despesas com pessoal — desde logo os salários das forças e serviços de segurança. Para a Guarda Nacional Republicana (GNR) 1.161 milhões de euros e 1.122 milhões de euros para a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O executivo evidencia ainda que 23,3 milhões de euros estão destinados às transferências da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais

No documento onde apresenta a proposta do OE2026, o Governo realça que o MAI assume "um papel determinante" na "imigração regulada, na segurança mais próxima, justiça mais rápida e combate à corrupção".

O Governo compromete-se ainda com um modelo de policiamento de proximidade e visibilidade com reorganização dos recursos humanos das forças de segurança, um reforço da videovigilância e distribuição de câmaras (bodycams).