Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 09 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Orçamento do Estado 2026

Segurança Interna classificada como "determinante" tem aumento no orçamento de 11,3%

09 out, 2025 - 15:19 • Filipa Ribeiro

Governo coloca a segurança interna como "determinante" na "imigração regulada, segurança mais próxima e combate à corrupção" e atribui, na proposta do Orçamento do Estado para 2026, 3.162 milhões de euros ao setor.

A+ / A-

Siga aqui, ao minuto, as notícias sobre o Orçamento do Estado

Na proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o Governo atribui à Segurança Interna um total de 3162,7 milhões de euros. O executivo aponta um acréscimo de 11,3% face à estimativa de execução até ao final deste ano.

Na sua maioria (74,4%,), o orçamento para o Ministério da Administração Interna destina-se ao peso das despesas com pessoal — desde logo os salários das forças e serviços de segurança. Para a Guarda Nacional Republicana (GNR) 1.161 milhões de euros e 1.122 milhões de euros para a Polícia de Segurança Pública (PSP).

O executivo evidencia ainda que 23,3 milhões de euros estão destinados às transferências da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais

No documento onde apresenta a proposta do OE2026, o Governo realça que o MAI assume "um papel determinante" na "imigração regulada, na segurança mais próxima, justiça mais rápida e combate à corrupção".

O Governo compromete-se ainda com um modelo de policiamento de proximidade e visibilidade com reorganização dos recursos humanos das forças de segurança, um reforço da videovigilância e distribuição de câmaras (bodycams).

Veja aqui na íntegra o Orçamento do Estado para 2026

OE 2026

Veja aqui na íntegra o Orçamento do Estado para 2026

Documento foi entregue um dia antes do fim do praz(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 09 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

O Porto é seguro? Comerciantes dividem-se

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pingados"

Um pastor "sem-nome” numa terra de poucos "gatos pinga(...)

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gente"

Joana Marques: absolvição é "uma vitória de toda a gen(...)

Detenções na flotilha humanitária motivam protestos por todo o mundo

Detenções na flotilha humanitária motivam protestos po(...)