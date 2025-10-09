Três vítimas do incêndio que afetou prédio em Vila Real permanecem no hospital

Três pessoas permanecem esta quinta-feira internadas no Hospital de Vila Real das 13 que foram assistidas na quarta-feira à noite devido a um incêndio num prédio, em Vila Nova, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

As informações foram avançadas à agência Lusa por fonte hospitalar e por Mara Minhava, vereadora da Câmara de Vila Real que detém o pelouro da Ação Social.

O alerta para o incêndio foi dado às 20h13 de quarta-feira, para uma das habitações sociais no bairro de Vila Nova, na freguesia de Folhadela.

A vereadora disse que, em consequência deste incêndio, foram assistidas no Hospital de Vila Real 15 pessoas, a maioria por inalação de fumo, permanecendo internadas e em observação três.

Entre estas 15 pessoas estavam quatro bombeiros que, segundo referiu ainda na quarta-feira o segundo comandante dos bombeiros da Cruz Verde, Ricardo Costa, foram assistidos por exaustão.

O incêndio aconteceu num prédio de quatro andares e o fumo intenso espalhou-se pelo edifício, principalmente pelos andares superiores e zona das escadas.

Mara Minhava referiu que, das 12 pessoas que tiveram alta ainda na noite de quarta-feira, quatro foram realojadas numa unidade hoteleira e as restantes ficaram com familiares.

A vereadora adiantou que os Serviços Municipais de Proteção Civil estão a avaliar as condições do edifício, adiantando que alguns moradores poderão ainda hoje regressar às suas casas.

Disse ainda que o apartamento, onde teve início o fogo, ficou completamente danificado e terá de ser recuperado.

A Câmara de Vila Real acionou o seguro e as causas do incêndio estão a ser investigadas pela PJ, que se deslocou ao local na quarta-feira.