“A Margarida não é uma ministra como as outras”. Moedas sobre Cultura

“O Einstein quando não conseguia resolver um problema tocava violino.” É uma das histórias que Moedas conta durante o almoço com mais de 100 personalidades ligadas à cultura nacional. Por aqui apresentam-se nomes como Filipe La Féria, Luciana Abreu, Ágata, Luís Montez ou Álvaro Covões.

O candidato a Lisboa declara no último dia de campanha que o espetro cultural é “uma paixão” e lembra os passeios até à capital com o pai, jornalista, para irem ao teatro e ao cinema. “Abrimos 4 museus em 4 anos, abrimos 7 teatros”, afirma, prometendo, perante os presentes, se lhe derem essa hipótese, no domingo continuar a erguer obra.

Para Carlos Moedas “sem cultura não há democracia” e, por isso, é preciso investir mais no setor - um investimento que não pode passar apenas pela capital, declara.

[Ouça aqui as declarações de Carlos Moedas]