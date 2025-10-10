Menu
Bebé que nasceu no parque de estacionamento do hospital já teve alta

10 out, 2025 - 17:25 • Maria João Costa

Mãe e bebé estão bem e já tiveram alta do Hospital Amadora-Sintra. A ministra da Saúde pediu informações à direção clínica da ULS Amadora-Sintra.

A mãe e o menino estão bem e já tiveram alta do Hospital Amadora-Sintra. Para a vida ficarão com uma história para contar de uma criança que teve pressa de nascer.

O parto aconteceu no parque de estacionamento do novo Hospital Sintra-Algueirão, na terça-feira, quando a mãe, de 33 anos, ia a caminho de uma consulta no Hospital São Francisco Xavier.

Transportada no carro particular do pai da criança, a mãe entrou em trabalho de parto. Dado estar a passar à porta do novo Hospital de Sintra- Algueirão, o pai decidiu entrar.

Mas a criança, com pressa de nascer, não passou do parque de estacionamento, onde veio ao mundo.

Quem prestou a primeira ajuda foram os agentes da PSP e a segurança do hospital que estavam no local e que prontamente chamaram um médico.

Contudo, este novo hospital não tem maternidade. Segundo fonte do Hospital Amadora-Sintra avançou esta sexta-feira à Renascença, já na presença do médico, o parto foi concluído.

A mãe foi encaminhada de ambulância para o Hospital Amadora-Sintra, onde aí sim, há serviço de obstetrícia.

Tudo não passou de uma história que ficará para contar, mas que já levou esta sexta-feira a ministra da Saúde a pedir informações à direção clínica da ULS Amadora-Sintra.

