Fogo em Oliveira do Hospital mobiliza quase 200 operacionais

10 out, 2025 - 11:19 • Lusa
Um incêndio florestal que deflagrou na manhã de hoje em Seixo da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, está a mobilizar quase 200 operacionais.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A ocorrência teve início às 8h46 e, cerca de duas horas depois, contava com a atuação de 190 operacionais, apoiados por 45 meios terrestres e nove aéreos, segundo a página da Proteção Civil.
Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra indicou à Lusa que o fogo ainda se encontra ativo, não tendo sido registado nenhum ferido ou residência em perigo até às 10h45.