  • 10 out, 2025
Fogo em Oliveira do Hospital mobiliza quase 200 operacionais

10 out, 2025 - 11:19 • Lusa

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra indicou que não foi registado nenhum ferido ou residência em perigo até às 10h45.

Um incêndio florestal que deflagrou na manhã de hoje em Seixo da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, está a mobilizar quase 200 operacionais.

A ocorrência teve início às 8h46 e, cerca de duas horas depois, contava com a atuação de 190 operacionais, apoiados por 45 meios terrestres e nove aéreos, segundo a página da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra indicou à Lusa que o fogo ainda se encontra ativo, não tendo sido registado nenhum ferido ou residência em perigo até às 10h45.

