GNR capturou em Águeda recluso que não regressou à cadeia após saída precária

10 out, 2025 - 11:00 • Lusa

A GNR capturou em Águeda, no distrito de Aveiro, um recluso do Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa que não regressou à cadeia após uma saída precária há dois meses, informou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o homem de 33 anos, que se encontrava em ausência ilegítima do Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa desde o início de agosto, foi capturado na quinta-feira em Águeda.

"No decurso de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda detetaram, na via pública daquele concelho, um indivíduo que evidenciava um comportamento suspeito, tendo procedido à sua abordagem", refere a mesma nota.

Após diligências policiais, os militares viriam a confirmar que sobre o suspeito pendia um mandado de detenção para continuação do cumprimento de pena de prisão efetiva.

Segundo a Guarda, o detido não regressou ao estabelecimento prisional após lhe ter sido concedida uma saída jurisdicional, encontrando-se, por isso, em situação de ausência ilegítima.

A GNR refere ainda que o homem foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa, para cumprimento do remanescente da pena de seis anos e nove meses de prisão, à qual havia sido condenado pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes agravado e de detenção de armas e munições proibidas.

