Ministra da Saúde pede explicações sobre bebé nascido à porta do Hospital de Sintra

10 out, 2025 - 14:47 • Lusa

10 out, 2025 - 14:47 • Lusa

A ministra da Saúde pediu esta sexta-feira ao diretor clínico da unidade local de saúde (ULS) Amadora-Sintra que preste informações sobre o nascimento de um bebé junto à entrada do Hospital de Sintra.

"Não sabia. Não sabia desse acontecimento. Espero duas coisas: espero que o bebé esteja bem, espero que a mamã esteja bem. E espero que a ULS Amadora-Sintra possa, através do seu diretor clínico, prestar alguma informação sobre exatamente o que se passou", afirmou Ana Paula Martins, aos jornalistas, à margem de um evento sobre saúde mental no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Desconhecendo os pormenores, a governante acrescentou que o diretor clínico deve "também fazer a sua avaliação e falar com os jornalistas sobre essa matéria.

Esta sexta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP anunciou que "procedeu à assistência de um parto na via pública" na terça-feira, pelas 11h10, junto à entrada do Hospital Sintra -- Algueirão Mem Martins.

De acordo com o Cometlis, uma viatura parou junto aos polícias em busca de auxílio, tendo um dos agentes tendo acabado por assistir o parto que aconteceu antes da equipa médica chegar ao local.

"Quando estes verificaram a parturiente no banco traseiro, enquanto um foi alertar a equipa médica do hospital, o outro ficou a auxiliar a parturiente, tendo acabado por assistir o parto que aconteceu antes de a equipa médica chegar ao local", lê-se em comunicado.

A nota acrescenta que, após ter recebido assistência médica, "mãe e filho estão bem de saúde".

